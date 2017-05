Ex Sony Cambridge: RIGS non ha avuto possibilità di crescere

A inizio anno,haed ha interrotto il supporto a RIGS, uno dei giochi di lancio di PlayStation VR. Alcuni ex sviluppatori dello studio hanno fondato un nuovo team indipendente () e sono tornati a parlare di, dichiarandosi dispiaciuti per la fine del progetto.

In una recente intervista pubblicata sulle pagine di Eurogamer.net per promuovere Röki, Tom Jones ha dichiarato: "RIGS era un buon gioco e personalmente sono molto dispiaciuto per la sua fine, così come lo sono i miei ex colleghi di Guerrilla Cambridge. Oltretutto, quando Sony ci ha comunicato la sua decisione, stavamo lavorando a nuovi livelli, DLC, mappe e altro materiale. RIGS non ha avuto la possibilità di crescere e arrivare dove avevamo previsto, ma in ogni caso siamo soddisfatti dell'esito finale, RIGS ha aiutato i consumatori a cambiare la propria percezione sulla VR."

RIGS non è più supportato da Sony e non riceverà ulteriori contenuti, in ogni caso i server sono regolarmente aperti ed è quindi possibile continuare a giocare senza limitazioni.