Ex sviluppatore Bungie si esprime su Loot Box e microtransazioni a pagamento

L'ex sviluppatore diNiles Sankey è stato recentemente intervistato da GamesIndustry e in questa occasione ha parlato deie delle, illustrando la sua visione in merito.

Queste le paroel di Sankey: "Non condanno i miei colleghi, tutti noi abbiano pensioni da pagarci e famiglie da mantenere. Però, se le persone non amano i Loot Box o gli acquisti In-App in generale, non dovrebbero spendere denaro per questi contenuti, che invece riscuotono sempre un grande successo. Personalmente, suggerisco di non acquistare giochi di publisher che in passato hanno utilizzato metodi di business non proprio trasparenti per monetizzare dalle microtransazioni.

Personalmente, ho smesso di lavorare e giocare a prodotti di questo tipo. Ci sono tantissimi titoli che non richiedono investimenti ulteriori oltre all'acquisto iniziale... e oltretutto ci sono tante altre cose da fare nella vita al di fuori dei videogiochi."

Siete d'accordo con le parole di Niles Sankey?