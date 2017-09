Ex Ubisoft: difficile essere schietti, la cultura dei gamer è troppo tossica

Stando alle parole di Charles Randall, ex membro di, l'atteggiamento online dei gamer sarebbe troppo tossico per permettere agli sviluppatori di parlare con totale limpidezza. Randall ha condiviso il proprio punto di vista con una serie di post pubblicati su Twitter.

"L'altro giorno un mio amico mi ha confessato: 'vorrei che gli sviluppatori fossero più limpidi riguardo al processo di sviluppo'. Rimase sorpreso quando gli dissi che in realtà lo siamo. Il punto è che siamo limpidi soltanto con gli altri membri dell'industria. Questo perché l'atteggiamento dei giocatori è tendenzialmente troppo tossico, ed essere schietti in pubblico potrebbe rivelarsi pericoloso... Basta guardare qualche commento idiota in cui si esclama quanto sarebbe 'semplice' aggiungere il multiplayer o cambiare engine. Ogni sviluppatore che parla limpidamente delle difficoltà incontrate nel progetto, finisce per attirare un'ondata di persone che metteranno in dubbio le sue competenze."

"Ci sono ancora degli argomenti che non posso trattare perché una volta sono stato schietto e ho dato vita a discussioni stupide, incomprensioni e molestie verbali. Tutto ciò che vorreste sapere sullo sviluppo dei giochi sarebbe disponibile se non fosse per la tossicità che circonda le community online dei gamer. In realtà amiamo parlare dello sviluppo, delle sfide che affrontiamo ogni giorno e dei problemi che siamo chiamati a risolvere, ma alla fine non ne vale quasi mai la pena."

"Un paio di settimane fa ho tenuto un incontro pubblico in una sala piena di ragazzini di tutte le età, e a un certo punto uno di loro ha iniziato a formulare un discorso. Non voglio prendervi in giro, ma questo adolescente di 13 o 16 anni ha parlato negativamente degli sviluppatori basandosi sulle affermazioni di uno Youtuber, toccando argomenti come 'engine pessimi', 'avidità degli sviluppatori' e altre cose di questo genere. Ero inorridito. Ho provato a spiegare che tutte le cose per cui le persone danno di matto hanno delle giustificazioni. Spero di aver fatto arrivare qualcosa, ma mi aspetto che quel ragazzino tornerà a consumare altra cultura tossica attraverso le personalità di YouTube e che un giorno finirà per infastidire uno sviluppatore per qualcosa di insensato."

"Spiegare cosa non vi piace con spirito critico è una cosa giusta. Lamentarsi in continuazione, lanciando appelli agli sviluppatori soltanto per denigrarli, non lo è affatto" conclude Charles Randall. Siete d'accordo con le parole dell'ex membro di Ubisoft e Bioware?