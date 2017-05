Exdeath è il nuovo personaggio di Dissidia Final Fantasy Arcade

ha da poco rivelato l'identità del nuovo personaggio che andrà ad aggiungersi al roster di combattenti diin occasione dell'update di maggio. Si tratta di Exdeath, ovvero il temibile antagonista proveniente da. Per l'occasione, la compagnia ha pubblicato un breve trailer.

Potete trovare il filmato riportato in apertura. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dissidia Final Fantasy Arcade è attualmente disponibile solo nelle sale giochi giapponesi. Nonostante in passato siano circolati rumor in merito alla possibilità che venisse realizzato un porting per console casalinghe del gioco, Square Enix non ha mai espresso alcuna conferma e al momento non ci sono notizie certe in merito, dunque non sappiamo se il titolo arriverà, prima o poi, in Occidente.