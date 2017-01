Experience annuncia Death Mark per PS Vita

Dopo il misterioso teaser pubblicato lo scorso mese, lo studio giapponeseha annunciato ufficialmente oggi un nuovo videogame per PS Vita intitolato. Si tratterà di un'avventura horror ambientata a Tokyo.

Il gioco parla di una maledizione secondo la quale coloro che hanno addosso un marchio sin dalla nascita sono condannati a morire, e per sfuggire da questa sorte dovranno cercare un modo per spezzare la maledizione all'interno di una misteriosa e oscura villa, dove vengono accolti da una bambola parlante. Nella villa, sarà necessario esplorare determinati luoghi spiritici e scegliere le opzioni migliori per sfuggire ai pericoli del luogo. Al momento non sappiamo quando il gioco uscirà, ma sappiamo che lo sviluppo è completo al 50%. Potete trovare il teaser del gioco a questo link.