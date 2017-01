F1 2013, GRID e DiRT 3 sono stati rimossi da Steam

Come segnalato da PCGamer, tre giochi di corse sviluppati da Codemasters sono stati rimossi da Steam nelle ultime ore. Si tratta di. I titoli in questione potranno essere riscaricati senza problemi da coloro che li hanno già acquistati ma non saranno più disponibili per la vendita.

Il publisher non ha al momento fornito motivazioni o dettagli in merito ma è probabile che la rimozione sia dovuta alla scadenza di alcune licenze delle vetture. Non sappiamo se i tre titoli torneranno prossimamente in vendita, nella giornata di ieri Race Driver GRID è stato rimosso anche da GOG mentre sembra essere ancora disponibile su Humble Store.