è ora disponibile sul PlayStation Store a prezzo ridotto: da oggi e fino al 18 maggio il racing game dipuò essere acquistato a 19.99 euro anzichè 69.99 euro, con un risparmio pari al 71% sul prezzo di listino.

F1 2016 è la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store europeo, indubbiamente si tratta di una buona occasione per poter acquistare l'ultima versione del racing game con licenza ufficiale Formula Uno. Al momento, Codemasters non si è ancora pronunciata riguardo F1 2017, prossimo episodio della serie in uscita presumibilmente durante l'estate.