F1 2017 annunciato per PC, PlayStation 4 e Xbox One, disponibile dal 25 agosto

hanno annunciato che F1 2017 includerà il ritorno dei classici veicolinella serie, una modalità carriera più profonda, numerosi miglioramenti al multiplayer ed una nuovissima modalità Campionato.

Per accompagnare l’annuncio, Codemasters ha pubblicato un trailer che mostra tre delle iconiche vetture che compariranno nel gioco – la McLaren MP4/4 del 1988 guidata da Alain Prost e Ayrton Senna, la Williams FW14B del 1992 guidata da Nigel Mansell e Riccardo Patrese e la Ferrari F2002 del 2002 di Rubens Barrichello e Michael Schumacher.

“Dopo un anno di grande successo con l’acclamatissimo F1 2016, siamo lieti di annunciare F1 2017 e di reintrodurre le vetture classiche F1 nella serie” ha dichiarato Paul Jeal, Game Director presso Codemasters. “I Classici sono stati accolti incredibilmente bene quando li abbiamo inclusi in F1 2013, e, in F1 2017 torneranno più in forma che mai. Con una grandissima varietà di scelta, non è stato facile decidere le 12 auto definitive, ma siamo orgogliosi della nostra selezione che comprende alcune delle auto più iconiche preferite dai fan degli ultimi 30 anni.”

"Per la prima volta, F1 2017 integra completamente l'esperienza classica nella modalità carriera principale", ha dichiarato Lee Mather, Creative Director di Codemasters. "Nella modalità carriera i giocatori potranno correre in epoca moderna e saranno invitati ad eventi nelle diverse classiche vetture F1 durante tutta la stagione. Stiamo anche aggiungendo, in F1 2017, quattro alternative di layout per i circuiti e numerosi nuovi tipi di gameplay. Anche le vetture classiche saranno disponibili in diverse modalità di gioco, tra cui la modalità multiplayer online e quella time trial".

La stagione 2017 ha visto un grande numero di modifiche allo sport stesso, con nuovi modelli di auto straordinari non solo dal punto di vista del design, ma anche a livello di prestazioni. Le gare di apertura della stagione hanno ulteriormente entusiasmato i tifosi con l'aumento della concorrenza, mentre la Mercedes-AMG Petronas di Lewis Hamilton e la Scuderia Ferrari di Sebastian Vettel combattono in cima al campionato e Max Verstappen di Red Bull Racing continua ad eccitare i fan di tutto il mondo.

I giocatori che effettueranno il pre-order o acquisteranno il gioco al Day One di F1 2017 avranno accesso alla fantastica McLaren MP4/4 del 1988, come parte della ‘F1 2017 Special Edition.’ In alternativa, la McLaren MP4/4 potrà essere acquistata più avanti. Le altre undici vetture classiche saranno disponibili in tutte le edizioni del gioco. F1 2017 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (DVD e Steam) in tutto il mondo il 25 Agosto.