è un gioco per tutti, non solo per gli appassionati di questo sport spettacolo: bello da giocare sia con il pad che con il volante, il nuovo corsistico diè riuscito nell’intento di rifinire e migliorare il capitolo dell’anno passato.

Contenutisticamente parlando ci troviamo di fronte a un prodotto a dir poco monumentale: oltre alla modalità Carriera avremo la possibilità di metterci in gioco con gare singole, nuovi record e scalare le classifiche in modalità time attack o prender parte a un intero campionato vestendo i panni del nostro pilota preferito, senza dimenticare il supporto per il multiplayer online. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di F1 2017.