F1 2017: Codemasters sta considerando la VR e un porting su Nintendo Switch

Intervistato da GamesIndustry.biz , Lee Mather, creative director di, ha parlato della possibilità di realizzare una versione VR del nuovo capitolo della serie corsistica di, da pochi giorni disponibile per PC, PS4 e Xbox One.

"E' un po' difficile per noi, perché stiamo spingendo molto sulla fisica", ha esordito Mather. "Abbiamo tanti elementi a schermo con l'OSD, quindi i giocatori dovrebbero processare davvero molte informazioni in VR. I cambiamenti per portare il gioco in VR sarebbero piuttosto impegnativi, e non lo faremo se questo dovesse significare andare a compromettere delle aree di gioco".

Interrogato invece su un possibile porting del gioco su Nintendo Switch, Mather ha poi aggiunto: "Probabilmente non sarebbe adeguato portare lo stesso identico gioco che abbiamo su PS4 e Xbox One. Ma c'è sicuramente la possibilità che terremo in considerazione Switch. Vedremo cosa accadrà in futuro. Certamente sta conquistando una fetta di mercato che la sta rendendo una piattaforma valida su cui investire".

F1 2017 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Qui trovate la nostra recensione del titolo di Codemasters.