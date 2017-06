F1 2017: confermata la Red Bull Racing RB6 del 2010

ha presentato oggi ladel 2010, che sarà la quarta vettura classica che apparirà in, nuovo gioco ufficiale con licenza FIA World Championship disponibile in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows dal 25 agosto.

La Red Bull Racing RB6 è stata la protagonista del 2010, con 9 vittorie, 15 pole position e 6 giri più veloci. Christian Horner, Team Principal di Red Bull Racing ha dichiarato: “La RB6 è stata la nostra prima auto a vincere un Campionato, per questo è molto speciale per noi. Il 2010 è stato un anno da sogno per Red Bull Racing, che ci ha permesso di raggiungere i nostri obiettivi in modo convincente e dominante, lasciando un grande testamento a questo veicolo, ai piloti e all’impegno della squadra. Siamo orgogliosi che il modello RB6 sia incluso tra le auto classiche del videogioco F1, è certamente un classico per noi e sono sicuro che i giocatori ameranno guidarla per cercare di ricreare quei momenti d'oro in pista.”

I giocatori che effettueranno il pre-order o acquisteranno il gioco al ‘Day One’ di F1 2017 avranno accesso alla McLaren MP4/4 del 1988, come parte della ‘F1 2017 Special Edition.’ In alternativa, la McLaren MP4/4 potrà essere acquistata più avanti. Le altre undici vetture classiche saranno disponibili in tutte le edizioni del gioco.