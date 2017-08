F1 2017 disponibile oggi su PC, PS4 e Xbox One, pubblicato lo spot di lancio

, il gioco ufficiale con, è disponibile ora su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (DVD e Steam). Offrendo nuove caratteristiche e miglioramenti, questo è il capitolo dipiù completo di sempre realizzato da

Per festeggiare l’uscita Codemasters e Koch Media hanno pubblicato un video per F1 201. Con una modalità carriera notevolmente ampliata che prevede eventi con le auto classiche, nuove modalità di campionato, quattro schemi di circuiti alternativi e miglioramenti al multiplayer, F1 2017 sarà irrinunciabile per i fan di questo sport in tutto il mondo.

Modalità carriera ampliata

I giocatori possono fare la storia affinando le proprie abilità e migliorando la loro auto attraverso più stagioni nella modalità Carriera. La prima cosa da fare è creare il proprio pilota scegliendo tra una serie di avatar, inclusi per la prima volta quelli femminili, poi si potrà scegliere il design del casco (comprese le versioni create dalla community), il numero di gara e infine la squadra con cui iniziare la propria carriera. Il sistema di ricerca e sviluppo è stato fortemente ampliato, con 115 aggiornamenti disponibili, il giocatore dovrà anche gestire il proprio motore ed il cambio. Guadagna punti partecipando a nuovi programmi di pratica tra cui "Fuel Management" e "Race Pace". Le vetture classiche sono anche al centro della modalità carriera avanzata poiché i giocatori sono chiamati a correre nei nuovi eventi su invito.

Nuova modalità Campionati

La modalità campionati permette ai giocatori di affrontare eventi di corsa unici in base alle regole e le strutture del Campionato ufficiale sia per le auto moderne che per quelle classiche. Ad esempio, la Classic Street Series prevede una gara tra le auto iconiche attorno ai sei circuiti del calendario.

Corri con le auto classiche di F1

Guida le 12 auto iconiche che hanno fatto la storia di F1. Le vetture classiche sono integrate anche nella modalità carriera e possono essere usate nelle corse singole e in multiplayer. I giocatori possono correre con le auto seguenti:

1995 Ferrari 412 T2

2002 Ferrari F2002

2004 Ferrari F2004

2007 Ferrari F2007

1988 McLaren MP4/4 – (DLC della F1 2017 Special Edition)

1991 McLaren MP4/6

1998 McLaren MP4-13

2008 McLaren MP4 -23

1992 Williams FW14B

1996 Williams FW18

2006 Renault R26

2010 Red Bull Racing RB6

Tracciati alternativi

Oltre ai 20 circuiti ufficiali del 2017, per la prima volta nel gioco sono previsti quattro tracciati più brevi: Gran Bretagna, Bahrein, USA e Giappone. I giocatori possono anche correre sul fantastico circuito di Monaco di notte.

Multiplayer migliorato

Corri con le auto moderne o classiche online insieme ad altri 20 giocatori in sessioni private o pubbliche.