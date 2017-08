F1 2017: il giovane pilota Lando Norris testa le McLaren presenti nel gioco

: Con un nuovo video dietro le quinte pubblicato da, apprendiamo che il giovane pilota Lando Norris ha testato lepresenti nel gioco, provando con mano le trasposizioni virtuali delle monoposto. Il filmato è stato proposto in cima alla notizia.

ll giovane pilota della McLaren, Lando Norris, ha condotto una serie di test sulle auto classiche di Formula 1 della sua squadra e sull'impressionante MCL32 del campionato di quest'anno in F1 2017. Il talentuoso giovane pilota, a soli 17 anni, ha recentemente partecipato ai test ufficiali presso l'Hungaroring, ottenendo il secondo tempo più veloce dietro la Ferrari di Sebastian Vettel, leader del Campionato del Mondo.

"Per la prima volta è stata una sensazione davvero fantastica - dopo la mia prova in Ungheria, sono felice di confermare che queste vetture sono molto più intense e più veloci da guidare ed in questo nuovo capitolo si sente moltissimo", ha commentato Norris. "Penso che le persone si divertiranno molto a guidare con queste auto in F1 2017."

Ha continuato: "E 'stata un'esperienza veramente piacevole poter rivivere diversi capitoli del passato della McLaren guidando le auto classiche del 1988, del 1991, del '98 e del 2008, ognuna di queste rappresenta un successo nel campionato mondiale per la squadra. La vettura vincitrice del 2008 è potentissima e offre moltissimo divertimento. Le auto classiche sono veramente la ciliegina sulla torta di questo titolo ".

Ricordiamo che F1 2017 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC in tutto il mondo il 25 Agosto