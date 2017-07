F1 2017 includerà quattro classiche monoposto McLaren: vediamole in un trailer

Con un comunicato stampa,hanno rivelato le ultime auto storiche presenti all'interno di. Stiamo parlando di quattro classiche monoposto: potete vederle nel nuovo trailer riportato in cima e nelle immagini proposte in calce alla notizia.

Di seguito vi elenchiamo le quattro monoposto classiche della McLaren che saranno presenti all'interno di F1 2017:

1988 McLaren MP4/4 – guidata da Alain Prost e Ayrton Senna durante la stagione Formula 1™ del 1988. La MP4/4 con motore HONDA é una delle auto Formula Uno più iconiche che siano mai state costruite, che ha vinto tutte le corse, tranne una (15 su 16), detenendo tutte le pole position nella stagione 1988. Si tratta dell’auto che ha portato Senna al suo primo titolo del campionato mondiale.

– guidata da Alain Prost e Ayrton Senna durante la stagione Formula 1™ del 1988. La MP4/4 con motore HONDA é una delle auto Formula Uno più iconiche che siano mai state costruite, che ha vinto tutte le corse, tranne una (15 su 16), detenendo tutte le pole position nella stagione 1988. Si tratta dell’auto che ha portato Senna al suo primo titolo del campionato mondiale. 1991 McLaren MP4/6 – Durante la stagione del 1991, questa auto é stata guidata dal detentore del titolo di Campione del Mondo Ayrton Senna e Gerhard Berger, ed era considerata da alcuni come la macchina più competitiva di sempre, in quel momento, ottenendo otto vittorie e dieci pole position con un punteggio di 148 punti, con Senna vincitore del suo terzo e ultimo titolo del campionato mondiale.

– Durante la stagione del 1991, questa auto é stata guidata dal detentore del titolo di Campione del Mondo Ayrton Senna e Gerhard Berger, ed era considerata da alcuni come la macchina più competitiva di sempre, in quel momento, ottenendo otto vittorie e dieci pole position con un punteggio di 148 punti, con Senna vincitore del suo terzo e ultimo titolo del campionato mondiale. 1998 McLaren MP4-13 – Nella stagione F1™ del 1998, la MP4-13 é stata guidata da Häkkinen e David Coulthard dando ancora prova di essere l’auto dominante della stagione, con Häkkinen che ha vinto il suo primo Campionato Piloti e con la McLaren che si è assicurata il suo primo titolo Costruttori dal 1991.

– Nella stagione F1™ del 1998, la MP4-13 é stata guidata da Häkkinen e David Coulthard dando ancora prova di essere l’auto dominante della stagione, con Häkkinen che ha vinto il suo primo Campionato Piloti e con la McLaren che si è assicurata il suo primo titolo Costruttori dal 1991. 2008 McLaren MP4-23 – la MP4-23 é stata guidata da Lewis Hamilton e Heikki Kovalainen nella stagione 2008, ed é stata l’auto con la quale Hamilton ha vinto il suo primo Campionato Mondiale Piloti in occasione del Gran Premio Brasiliano, superando la Toyota di Timo Glock nell’ultimo angolo del giro finale dell’ultimo gran premio della stagione, reclamando così la quinta vittoria richiesta per vincere il titolo Piloti ad un solo punto dalla Ferrari di Felipe Massa, diventando il pilota più giovane a vincere il titolo.

Zak Brown, McLaren Group Executive Director, ha dichiarato: "é abbastanza difficile scegliere solo quattro auto significative – quindi rendo merito al team Codemasters per aver scelto queste iconiche e vincenti monoposto. Non credo sia possibile non scegliere la MP4/4 del 1988 – é probabilmente l’auto da F1 più iconica degli ultimi 40 anni, una macchina che ancora oggi appare agile e veloce come quando ha corso la prima volta. Ed è perfettamente integrata da un’altra auto di Senna, la V12-engined MP4/6; la bellissima MP4-13 con la livrea argentata di Mika Hakkinen e la MP4-23 di Lewis Hamilton. Se sei un giocatore o un fan McLaren di qualsiasi epoca, allora credo che tu voglia correre con queste auto in F1 2017 di Codemasters".

Ricordiamo che F1 2017 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 25 agosto.