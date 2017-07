F1 2017: Nato per fare la Storia, pubblicato il nuovo gameplay trailer

: Con l'imminente lancio dihanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay che mostra come il gioco si espande nella storia e presenta le sue nuove funzionalità.non solo permette ai giocatori di guidare le ultime vetture all’avanguardia, ma offre anche l’accesso a 12 delle iconiche auto classiche.

Oltre ad un mix esplosivo di nuove e nostalgiche vetture, gli osservatori più attenti potranno notare che ora possono correre sulle celebri strade del circuito di Monaco di notte per la prima volta nella serie. Lee Mather, Creative Director, ha dichiarato: "Sappiamo che i nostri fan sono felici di poter gareggiare con le auto classiche rivelate nelle ultime settimane, ma siamo consapevoli che vogliono anche vedere le nuove vetture in azione. Le auto del 2017 presentano una sfida unica in quanto sono incredibilmente veloci, ma più larghe e più pesanti di prima, per cui abbiamo dovuto ricostruire completamente il sistema fisico per perfezionare l'equilibrio tra aerodinamica e pneumatici."

Lee ha continuato: "Affrontare il circuito di Monaco è sempre un buon modo per testare le proprie abilità e ora abbiamo aggiunto la possibilità di poterlo affrontare di notte con le vetture nuove o quelle classiche. Pensiamo che i fan saranno molto soddisfatti." Oltre ai 20 circuiti ufficiali della stagione in corso, e Monaco di notte, i giocatori potranno mettersi alla prova con quattro nuovissimi circuiti brevi: Inghilterra, Bahrain, USA ed un altro tracciato che sarà annunciato prossimamente.

F1 2017 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (DVD e su Steam) in tutto il mondo il 25 Agosto. I giocatori che effettueranno il pre-order o acquisteranno al Day One una copia di F1 2017 avranno accesso esclusivo all'iconica McLaren MP4/4 del 1988, come parte della F1 2017 Special Edition. In alternativa, la McLaren MP4/4 sarà accessibile più avanti. Le altre 11 auto classiche sono disponibili in tutte le versioni del gioco.