F1 2017: pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato alla modalità Carriera

hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer diche mostra l’estesa modalità carriera che rende questo capitolo il più completo in assoluto nella storia del franchise.

F1 2017 ha una vastissima modalità carriera che introduce eventi su invito in momenti chiave durante la stagione di F1, dove potrai guidare i 12 classici modelli F1 come ospite in differenti competizioni. Le auto iconiche sono giocabili anche in altre sezioni del gioco sia in modalità giocatore singolo che in modalità multiplayer. Oltre agli eventi su invito, la modalità carriera offre un'enorme quantità di contenuti supplementari con 115 possibili potenziamenti nella ricerca e nello sviluppo (oltre 4 volte e ½ in più rispetto all'anno scorso), nuovi programmi di allenamento e maggiore attenzione alla gestione e all'affidabilità degli elementi del motore e degli aspetti meccanici della tua auto.

Oltre ai 20 circuiti ufficiali della stagione in corso, F1 2017 introduce quattro nuovi circuiti brevi in Inghilterra, Bahrain, USA e Giappone, in più i giocatori potranno correre sulle strade del circuito di Monaco di notte con delle visuali mozzafiato. Lee Mather, Creative Director, ha dichiarato: “La modalità carriera è stata una grande novità l’anno scorso e stiamo gettando delle solide basi per renderla ancora più profonda e immersiva in F1 2017. Abbiamo introdotto degli avatar femminili per i piloti, nuovi paddock, nuovi personaggi e abbiamo rafforzato e aumentato gli obiettivi del team. Crediamo che tutto questo, insieme alla reintroduzione delle auto iconiche, renda F1 2017 l’esperienza definitiva.”

F1 2017 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (DVD e su Steam) in tutto il mondo il 25 Agosto.