F1 2017 torna a sfrecciare in un nuovo gameplay trailer al cardiopalma

hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di, in cui possiamo assistere a diversi spezzoni di gioco tratti dalle gare, accompagnati dalle note di "Born to be Wild". Il titolo è previsto in uscita il prossimo 25 Agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La nuova modalità Carriera salta immediatamente all'occhio tra le caratteristiche di maggior spicco che può vantare F1 2017. Rispetto alle edizioni passate, infatti, viene proposta un'enorme quantità di contenuti supplementari, con 115 possibili potenziamenti nella ricerca e nello sviluppo (oltre 4 volte e mezzo in più rispetto all'anno scorso), nuovi programmi di allenamento e maggiore attenzione alla gestione e all'affidabilità degli elementi del motore e degli aspetti meccanici delle monoposto.

Rircordiamo che F1 2017 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (DVD e su Steam) in tutto il mondo il 25 Agosto.