Fable Fortune disponibile ora su Xbox One e PC

ha annunciato cheè ora disponibile in Accesso Anticipato su PC (via Steam) e Xbox One tramite Xbox Game Preview.

Fable Fortune è un gioco di carte collezionabili ambientato nel mondo di Fable, il gioco presenta oltre 100 carte e numerosi eventi a cui partecipare. Oltre alla modalità Storia è presente ovviamente anche il multiplayer online e in co-op, per affrontare i boss del gioco insieme a un amico.

Il gioco sarà accessibile solamente per gli acquirenti del Founder's Pack: questo contiene oggetti in-game del valore di più di 40 dollari, inclusi 20 pacchetti di carte da scartare, la carta Trofeo esclusiva Flaming Fowl e la rarissima carta Giant Egg. La versione Free-To-Play arriverà a fine anno.