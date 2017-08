Fable Fortune potrebbe girare a 4K e 60 fps su Xbox One X

sarà ottimizzato per, a confermarlo è il Lead Designerdurante una recente intervista pubblicata su GamingBolt. Wimbush fa sapere che l'obiettivo dello studio è quello di far girare il gioco a 4K e 60 fps sulla nuova console della casa di Redmond, sebbene non siano ancora state prese decisioni a riguardo.

Flaming Fowl Studios ha condotto dei test interni e i primi risultati sono positivi, per questo il team mostra un cauto ottimismo: Fable Fortune potrebbe girare in 4K nativi e 60 fps su Xbox One X.

Il Lead Designer ha poi parlato brevemente di Xbox One X, lodandone l'hardware e specificando come a suo avviso questo sarà l'ultimo aggiornamento di Xbox One, mentre la prossima piattaforma della casa di Redmond sarà effettivamente una console di nuova generazione.