Facebook chiude ufficialmente il team Oculus Story Studio

ha annunciato la chiusura di, team fondato nel 2016 con l'obiettivo di creare contenuti video, esperienze e film interattivi perha deciso di chiudere lo studio per motivi non meglio specificati, da adesso in poi questi contenuti saranno realizzati da società esterni.

Nonostante le basse vendite del visore e il recente annuncio della mancata partecipazione al prossimo E3, Oculus continua a credere nella VR e i progretti di terze parti continueranno a ricevere pieno supporto e finanziamenti. Con il maggior numero di studi e società attive sulla Realtà Virtuale, evidentemente Facebook vuole ridurre gli investimenti nel settore della produzione di contenuti per concentrarsi maggiormente sull'hardware.