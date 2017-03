Faeria è disponibile per PC e dispositivi iOS

Dopo essere stato per diverso tempo in Accesso Anticipato su Steam,è ora finalmente disponibile per PC e dispositivi iOS nella sua versione definitiva.

Sviluppato dallo studio indipendente Abrakam SA, Faeria si presente come un gioco di carte collezionabili "facile da imparare" ma "difficile da padroneggiare". Il titolo è fortemente caratterizzato da una componente strategica, e presenta sia una campagna single player che la modalità multigiocatore online grazie alla quale potrete sfidare gli altri giocatori.

Faeria è disponibile ora su Steam (è possibile acquistare anche lo Steam Pack per 31,99 euro) e dispositivi iOS. In apertura di articolo, potete dare uno sguardo al trailer di lancio del gioco.