Fairy Fencer F Advent Dark Force: svelati i dettagli sulla Deluxe Edition per PC

ha annunciato i contenuti della Deluxe Edition diper PC, in arrivo su Steam il 14 febbraio. Questa edizione conterrà vari bonus digitali rispetto all'edizione Standard, la quale includerà solamente il gioco completo.

La Deluxe Edition di Fairy Fencer F Advent Dark Force permetterà di accedere all'artbook digitale in formato PDF e offre in aggiunta concept art, sei sfondi per smartphone e cinque per PC, oltre a includere il supporto a varie lingue aggiuntive non meglio specificate. Ricordiamo che il titolo sarà disponibile su piattaforma Windows dal 14 febbraio, scaricabile da Steam al prezzo di 14,99 euro.