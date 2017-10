Fallita la raccolta fondi di The Good Life, ma il gioco ha ancora un futuro

La campagna di raccolta fondi su Fig di The Good Life , il nuovo progetto di, è ormai prossima alla conclusione, ma ancora ben lontana dal raggiungimento dell'obiettivo prefissato, riuscendo a raccogliere circa 533.000 dollari a fronte di una richiesta pari a un milione e mezzo.

Nonostante ciò, lo sviluppatore ha annunciato che il progetto avrà comunque in futuro. Swery65 ha infatti intenzione di elaborare materiale di qualità superiore rispetto a quanto visto finora, ripresentare il gioco e le sue meccaniche più chiaramente e lanciare una campagna Kickstarter, questa volta con un obiettivo di base più basso grazie all'inserimento di alcuni partner (al momento non ancora noti) che contribuiranno alla creazione del progetto. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.