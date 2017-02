Fallout 4 a confronto su PS4 e PS4 Pro

Gamingbolt ha pubblicato un video comparativo per le versionidi, mettendo a confronto le performance grafiche sulle due piattaforme. Ottime notizie anche per chi gioca sui pannelli 1080p, dal momento che il supersampling sembra fare il suo dovere sulla nuova console Sony.

Disponibile a partire dallo scorso 9 Febbraio, la patch 1.9 di Fallout 4 ha introdotto il supporto a Playstation 4 Pro per portare la risoluzione nativa a 1440p. Come potete notare nel video riportato in calce alla notizia, la versione PS4 Pro del gioco Bethesda gode di una resa grafica più convincente e ricca di dettagli (come il fogliame più denso), un risultato che può essere apprezzato anche dagli utenti che giocano sui pannelli 1080p grazie al supersampling (che garantisce una maggiore pulizia dell'immagine). Il frame rate rimane fisso a 30fps su entrambe le console, con qualche calo sporadico anche su PS4 Pro.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica dedicata alle notizie più importanti della settimana.