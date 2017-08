Fallout 4 Creation Club è ora disponibile su PC, in arrivo su PS4 e Xbox One

: Da oggiè ancora più ricco di luoghi da scoprire, cose da fare, modi di sopravvivere.è già disponibile in fase di beta per PC, e da domani sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, con un'ampia gamma di nuovi contenuti tra cui l'armatura atomica Inferno, un prototipo di fucile Gauss e l'armatura stealth cinese.

Potrete divertirvi con una tuta speciale ispirata a Prey, o galoppare per la Zona Contaminata in un'armatura Cavallo ispirata a Giddyup Buttercup. Ricco di nuovi oggetti, abilità e aspetti di gioco ideati da Bethesda Games Studios in collaborazione con alcuni partner esterni, tra cui i migliori Creatori della community, i contenuti di Creation Club sono estremamente curati e interamente compatibili con il gioco principale, i DLC ufficiali e gli obiettivi. Attualmente disponibile per Fallout 4, Creation Club arriverà anche per Skyrim Special Edition il mese prossimo. Tutti i contenuti di Creation Club sono compatibili con PlayStation 4, Xbox One e PC. I mod rimarranno ovviamente gratuiti su tutti i sistemi, a disposizione di chiunque voglia creare e condividere le proprie opere.

Per festeggiarne la pubblicazione, Bethesda regalerà a tutti gli utenti 100 Crediti da spendere tra i contenuti di Creation Club. Ulteriori Crediti sono disponibili su PSN, Xbox Live e Steam. I Crediti saranno trasferibili e utilizzabili su Fallout 4 e Skyrim Special Edition sulla medesima piattaforma, su Xbox Live e Steam. PSN non supporterà il trasferimento dei Crediti tra i due giochi.

Di seguito troverete i contenuti attualmente disponibili per Fallout 4, con il passare dei mesi ne arriveranno molti altri.

Armatura stealth cinese

Usata nella Grande Guerra dalle truppe dei Dragoni Rossi e dalle squadre di controguerriglia degli Spettri Oscuri, l'armatura stealth cinese modula la luce per rendere chi la indossa virtualmente invisibile. Creazione ottenuta tramite una missione.

Zaino militare modulare

Personalizzate questo zaino con più di 30 pezzi, adesivi e colori. Dotato di capacità aumentata e di bonus per la sopravvivenza, questo zaino vi permetterà di sopravvivere nelle condizioni più dure.

Creazione depositata nell'inventario e creabile tramite banco di lavoro per armature.

Tuta spaziale di Morgan - Prey

Dallo spazio profondo al Mare Splendente, questa tuta appartenuta a Morgan Yu della TranStar vi trasformerà da preda in predatore. Creazione depositata nell'inventario.

Verniciatura Pip-Boy - Nera

Questa verniciatura nera è perfetta per l'abitante del Vault che predilige furtività, agilità e sotterfugio.

Creabile tramite la postazione per armature.

Verniciatura Pip-Boy - Mimetica palude

Variegata in giallo, marrone e verde, questa vernice mimetica è perfetta per aggirarsi nelle paludi infestate dai succhiasangue. Creabile tramite il banco di lavoro per armature.

Verniciatura Pip-Boy - Metallizzata

Direttamente dai cerchioni di una Chryslus al vostro polso, niente ha più stile di un Pip-Boy cromato.

Creabile tramite il banco di lavoro per armature.

Verniciatura armatura atomica - Nera

Nera come la notte del Commonwealth e altrettanto spaventosa, questa verniciatura per armatura atomica è adatta a ogni situazione di combattimento. Creabile tramite la postazione per armatura atomica.

Fucile a pompa artigianale

Creato con tubi, molle e una robusta dose di autostima, questo fucile a pompa modificato è l'ideale per risolvere le cose con violenza e perfezione. Creazione depositata nell'inventario. Compare nel mondo e presso i mercanti.

Prototipo di fucile Gauss

Usato efficacemente durante la Grande Guerra, il prototipo di fucile Gauss usa l'induzione magnetica per accelerare un proiettile a velocità devastante. Il miglior amico di un cecchino. Creazione ottenuta tramite una missione.

Pacchetto officina arredamento moderno

Donate alla vostra officina un look contemporaneo con oltre 40 pezzi di arredo e decorativi. Compare quando si usa l'officina.

Armatura atomica Inferno

Grande, bella e terrificante, questa armatura atomica altamente protettiva è perfetta per affrontare il nemico... e distruggerlo rapidamente. Creazione ottenuta tramite una missione.

Armatura atomica Cavallo

Galoppate per la Zona Contaminata con stile grazie a questa armatura resistente e pesantemente modificata. Yee-Ahh! Creazione ottenuta tramite una missione.