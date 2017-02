Fallout 4: disponibile la patch 1.9 su console con supporto a PlayStation 4 Pro

Dopo essersi aggiornato su PC a inizio settimana, l’aggiornamento 1.9 di Fallout 4 arriva anche su console PlayStation 4 e Xbox One. Tra i cambiamenti più attesi troviamo il supporto a PlayStation 4 Pro, che porta la risoluzione nativa a 1440p oltre a offrire diversi miglioramenti grafici.

Insieme all’aumento di risoluzione ed un sistema d’illuminazione più rifinito, la patch 1.9 introduce sulla nuova console di Sony una draw distance migliorata per quanto riguarda alberi, erba, oggetti e NPC. In aggiunta, vengono accentuati gli effetti di luce God Ray. Durante una recente intervista concessa al canale di YouTube Kinda Funny Games, Pete Hines di Bethesda ha espresso il suo orgoglio dichiarando che il quarto capitolo del loro RPG post-apocalittico è diventato il gioco di maggior successo nella storia della compagnia. Fallout 4 è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.