Fallout 4 GOTY per Switch compare nel listino di un rivenditore spagnolo

Come segnalato dagli utenti di NeoGAF, il rivenditore spagnolo elcorteingles ha catalogato la versionedi, lasciando intendere che la riedizione del gdrpotrebbe arrivare anche sulla console Nintendo. Al momento si tratta solo di un rumor.

Fallout 4: Game Of the Year Edition è stato annunciato ufficialmente il 10 agosto, con Bethesda a confermare l'uscita del gioco su PC, PlayStation 4 e Xbox One per il 26 settembre, senza fare nessun riferimento a una versione Nintendo Switch.

Considerando però che Skyrim farà il suo debutto su Switch nel corso dell'anno, non sarebbe tanto strano se un simile trattamento venisse riservato anche a Fallout 4. A questo punto non rimane che attendere eventuali conferme o smentite da parte del publisher.

A voi piacerebbe giocare a Fallout 4 su Nintendo Switch?