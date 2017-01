Fallout 4: in arrivo il texture pack HD su PC e il supporto a PlayStation 4 Pro

ha annunciato che presto sarà reso disponibile il texture pack in alta definizione per i possessori della versione PC di. Il download sarà gratuito, ma saranno necessari ben 56GB aggiuntivi per installare il contenuto. Per la compagnia, si tratta di una sorta di "lettera d'amore" rivolta ai fan del suo celebre RPG.

"Se il vostro sistema potrà permetterselo, il Commonwealth splenderà più bello che mai. Dategli una possibilità, e se doveste aver bisogno di tornare alle texture originali, potete disabilitare quelle ad alta definizione dal menù del launcher del gioco".

Bethesda ha anche confermato che presto arriverà il supporto a PlayStation 4 Pro, grazie al quale il gioco potrà godere sulla console di Sony di una risoluzione nativa in 1440p, di una draw distance migliorata (per alberi, oggetti, NPC) e di un sistema di illuminazione maggiormente rifinito. Purtroppo, non sono state divulgate le date in cui le novità saranno rese disponibili.

Fallout 4 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.