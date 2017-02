Fallout 4: l'aggiornamento per il texture pack HD è disponibile in beta su Steam

Annunciato pochi giorni fa,ha oggi rilasciato in versione beta il nuovo update disu PC, grazie al quale il gioco si aggiorna alla versione 1.9 e introduce il texture pack HD.

Il contenuto richiederà ben 58GB di spazio aggiuntivo per poter essere installato e, oltre ad implementare le texture in alta definizione, aggiunge anche alcune opzioni per le mod e introduce dei fix per migliorare la stabilità del gioco e correggere alcuni crash sporadici. I requisiti per applicare le texture HD sono i seguenti: OS: Windows 7/8/10 64-bit; CPU: Intel Core i7-5820K o superiore; GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 8GB; RAM: 8GB o superiore. In caso decideste di disabilitare le texture HD, potete farlo direttamente tramite il menù del launcher del gioco.

Fallout 4 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Bethesda ha promesso che presto arriverà anche il supporto del titolo a PlayStation 4 Pro.