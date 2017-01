Fallout 4: una mod ricrea un fps anni 90 all'interno del gioco

Nelle ultime ore è stata pubblicata una nuova mod diche vi permette di giocare a un fps vecchia scuola all'interno del gdr Bethesda: si intitolae può essere scaricata dalla pagina ufficiale del Nexus

Revolted ricrea molto fedelmente lo spirito degli shooter anni 90, a partire dalla grafica con gli sprites 2D, passando per il level design labirintico e il senso dell'umorismo sopra le righe che ricorda titoli come Duke Nukem. In calce alla notizia vi abbiamo riportato il trailer ufficiale, in cui potete dare un'occhiata a qualche spezzone di gameplay. Per accedere al minigame bisogna raggiungere un terminale situato nei pressi di Concord. Vi piace l'idea alla base di questa mod?