Fallout 4 VR: gli sviluppatori ci parlano delle nuove meccaniche di gioco

ha pubblicato un nuovo filmato dedicato ain cui gli sviluppatori discutono degli adattamenti effettuati e delle nuove meccaniche introdotte al fine di migliorare l'esperienza in realtà virtuale.

Nello specifico, il produttore capo Andrew Scharf ci parla delle modifiche apportate allo S.P.A.V., che in questa nuova edizione è stato praticamente riprogettato: mentre nelle versioni standard la telecamera si allontana per mostrare la sequenza di colpi selezionati, in Fallout 4 VR il tempo sarà rallentato e il giocatore potrà teletrasportarsi e sparare liberamente. Per quanto riguarda le armature atomiche, il team ha modificato l'interfaccia e ha deciso di aumentare le dimensioni del giocatore al momento dell'utilizzo al fine di trasmettere una sensazione di maggior potenza.

Fallout 4 VR sarà disponibile a partire dal 4 dicembre su HTC Vive. Secondo alcuni rumor, il titolo arriverà anche su Playstation VR, ma al momento non abbiamo alcuna conferma in merito.