Parlando ai microfoni di Hip Hop Gamer, Pete Hines diha rivelato chesarà presente a prossimo E3 di Los Angeles in forma giocabile. Per la prima volta in assoluto il publisher mostrerà quindi la versione del gioco in realtà virtuale.

Hines fa sapere che lo studio ha lavorato duramente per risolvere i problemi di motion sickness e garantire un'esperienza di altissimo livello. Maggiori dettagli su Fallout 4 VR non sono noti, per saperne di più dovremo necessariamente attendere la fiera americana.

Fallout 4 VR è stato annunciato allo scorso E3 insieme a DOOM VR, altro progetto che potrebbe fare la sua comparsa allo show, sebbene Pete Hines non si sia sbilanciato in merito.