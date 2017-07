Fallout 4 VR sarà pubblicato anche per PlayStation VR?

mostrato in azione durante lo scorso E3 di Los Angeles, è attualmente atteso in esclusiva su HTC Vive, ma un leak recentemente apparso su reddit lascerebbe presagire che il titolo disia in arrivo anche su PlayStation VR.

Come potete osservare in calce alla notizia, un catalogo di GameStop USA ha incluso Fallout 4 VR fra i titoli previsti per il visore di Sony entro il 2017. Né la compagnia nipponica, né Bethesda hanno confermato (o smentito) ufficialmente la cosa, ma, come fatto notare da Gamerant, questo indizio va ad aggiungersi a quelli già disseminati da Amazon e dal retailer australiano JB Hi-Fi.

In attesa che Bethesda possa chiarire la situazione, ricordiamo che Fallout 4 VR rimane atteso in esclusiva HTC Vive.