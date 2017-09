IlInterplay pubblicava il primo episodio di, dando vita a una saga che continua con grande successo ancora oggi. Per festeggiare il ventesimo compleanno del franchise, il primo capitolo è ora gratis su Steam, solamente per un periodo limitato.

Fino alle 23:59 di oggi (sabato 30 settembre ) sarà possibile scaricare gratis Fallout, una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza vincoli o limitazioni temporali di alcun tipo, come se fosse stato regolarmente acquistato. Il gioco è tradotto in inglese, francese, tedesco e spagnolo, ma non in italiano. Buon download!