Fallout New Vegas portato a termine in meno di 15 minuti

Lo speedrunner "Kungkobra" ha portato a terminein 13:45 minuti, tempo che sale a 16:10 considerando anche i caricamenti. Si tratta di un nuovo record assoluto, ottenuto sfruttando trucchi e glitch del gioco.

Kungkobra ha giocato con i testi in italiano, in quanto i dialoghi risultano più brevi nella nostra lingua, inoltre ha saltato tutte le sequenze filmate ed ha utilizzato il salvataggio rapido per evitare di dover affrontare alcune conversazioni. Il gioco non è stato completato al 100% ma l'autore si è detto soddisfatto di essere riuscito ad arrivare ai titoli di coda in meno di 15 minuti.