Fallout Shelter disponibile ora su Xbox One e Windows 10

disi rivolge a una nuova fetta di pubblico: da oggi, i soprintendenti possono gestire il proprio Vault e un'armata di abitanti su Xbox One e Windows 10.è disponibile su Xbox Store e Windows Store.

Essendo un titolo Xbox Play Anywhere, i progressi del giocatore vengono mantenuti sia su Xbox One sia su Windows 10. I giocatori possono interrompere la partita su una piattaforma e riprenderla sull'altra conservando salvataggi, progressi e obiettivi. Il gioco è stato inoltre adattato allo schema comandi del controller per Xbox One, per offrire un'esperienza di gioco su misura e completa.



Fallout Shelter vi fa indossare i panni di un soprintendente alla guida del proprio Vault, per gestirne gli abitanti ed esplorare la famosa Zona Contaminata di Fallout. Dall'uscita nel 2015, il gioco continua a evolversi grazie a nuove funzionalità, tra cui creazione, smantellamento, animali domestici, stanze aggiuntive, personaggi dell'universo di Fallout e speciali opzioni di personalizzazione. Il sistema di missioni in continua evoluzione permette di inviare abitanti nella Zona alla scoperta di edifici abbandonati, Vault decadenti e misteriose caverne per trovare un ricco bottino e affrontare temibili nemici come scorpioni radioattivi, ghoul e potentissimi boss.