Fallout Shelter è disponibile su Xbox One e PC

, il gestionale free-to-play ispirato all'omonima saga RPG post-apocalittica, è disponibile a partire da oggi anche su PC e Xbox One.ha pubblicato un nuovo trailer di lancio per celebrare l'occasione: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Uscito in origine su iOS e Android nel 2015, Fallout Shelter può essere scaricato gratuitamente anche su Xbox One e Windows 10 a partire da oggi. Il gestionale Bethesda approda per la prima volta su console, motivo che ha spinto lo sviluppatore a ottimizzare i controlli e l'interfacia anche per il pad, in modo che pure gli utenti Xbox possano godere di un'esperienza di gioco ottimale. Per saperne di più sul titolo vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Fallout Shelter.