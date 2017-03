Fallout Shelter ora disponibile su Steam

: Con più di 75 milioni di giocatori in tutto il mondo, il gioco dipiù grande di sempre approda sulla piattaforma di gaming per PC più grande di sempre.è scaricabile gratuitamente su Steam a partire da oggi.

Visita la pagina di Steam per scaricarlo e iniziare a gestire la tua comunità di superstiti. Potrai centrare gli obiettivi di Steam facendo salire di livello gli abitanti, esplorando la Zona Contaminata in cerca di scorte e inviando gli abitanti in missione per ricevere ricompense speciali. I giocatori su Steam potranno avvalersi del cloud di Steam per salvare il gioco su un PC e continuare su un altro. Oggi abbiamo inoltre pubblicato un aggiornamento per tutte le piattaforme che introduce più di 30 missioni nuove e una speciale missione di Pasqua che permette ai giocatori di ricevere un animale leggendario esclusivo, un cestino gratuito e altre ricompense.

Fallout Shelter ti fa indossare i panni di un soprintendente alla guida del proprio Vault, per gestirne gli abitanti ed esplorare la famosa Zona Contaminata di Fallout. Dall'uscita nel 2015, il gioco ha continuato a evolversi grazie a nuove funzionalità, tra cui creazione, smantellamento, animali domestici, stanze aggiuntive, personaggi dell'universo di Fallout 4 e speciali opzioni di personalizzazione. Il sistema di missioni in continua evoluzione permette di inviare abitanti nella Zona alla scoperta di edifici abbandonati, Vault decadenti e misteriose caverne per trovare un ricco bottino e affrontare temibili nemici come scorpioni radioattivi, ghoul e potentissimi boss. Fallout Shelter è disponibile per dispositivi Android e iOS, per Xbox One e Windows 10 tramite Play Anywhere, per PC tramite il programma di avvio Bethesda e ora anche tramite Steam.