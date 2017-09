Fallout Shelter supera quota 100 milioni di download

annuncia cheha superato i 100 milioni di utenti su smartphone, tablet, PC e Xbox One. Questo si traduce in più di un miliardo di abitanti inviati a esplorare la Zona Contaminata, recuperare materiali e combattere predoni, scorpioni radioattivi e ghoul.

In totale sono state avviate più di 7,5 miliardi di sessioni di gioco, per un totale di oltre 385 milioni di ore di gioco.



Festeggia con Shelter per fantastici premi nel gioco

Bethesda Game Studios festeggia questo incredibile risultato con cinque giorni di regali a partire da domani, 15 settembre. I soprintendenti potranno collegarsi ogni giorno dei festeggiamenti per ricevere interessanti premi, tra cui cestini per il pranzo, Nuka-Cola Quantum e oggetti speciali per sopravvivere più facilmente nella Zona Contaminata.



Fallout Shelter ti permette d'indossare i panni di un soprintendente alla guida del proprio Vault, per gestirne gli abitanti ed esplorare la famosa Zona Contaminata di Fallout. Dalla sua pubblicazione nel 2015, il gioco continua a evolversi grazie a nuove funzionalità, tra cui creazione, smantellamento, animali domestici, stanze aggiuntive, personaggi dell'universo di Fallout e speciali opzioni di personalizzazione. Il sistema di missioni in continua evoluzione permette di inviare abitanti nella Zona alla scoperta di edifici abbandonati, Vault decadenti e misteriose caverne per trovare ricchi bottini e affrontare temibili nemici, come scorpioni radioattivi, ghoul e potentissimi boss.



Fallout Shelter è disponibile gratuitamente su smartphone e tablet Android e iOS, Xbox One e Windows 10 tramite Play Anywhere, e su PC tramite il programma di avvio Bethesda o Steam.