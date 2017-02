Fallout Shelter uscirà su Xbox One e Windows 10 il 7 Febbraio

Uscito in origine su iOS e Android nel 2015,si prepara a debuttare anche sua partire dal prossimo 7 Febbraio. Il gioco includerà la feature, permettendo di condividere i salvataggi e gli obiettivi tra le due piattaforme.

Fallout Shelter è un gestionale free-to-play ambientato nel celebre universo della saga gdr: come annunciato da Bethesda potrà essere scaricato gratuitamente su Xbox One e Windows 10 a partire dal 7 Febbraio. Lo sviluppatore ha confermato che il sistema di controllo è stato ottimizzato pure per il pad, in modo da garantire un'esperienza di gioco ottimale anche sulla console Microsoft. Per saperne di più sul titolo vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Fallout Shelter.