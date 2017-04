Fallout Wasteland Warfare: un nuovo gioco da tavolo basato sulla serie Bethesda

La società ingleseha annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco da tavolo di, intitolatoe in arrivo entro la fine dell'anno.

Purtroppo la compagnia non ha diffuso altri dettagli, limitandosi a pubblicare un'immagine di alcune miniature in versione naturale, ancora completamente da dipingere. Il sito ufficiale di Fallout Wasteland Warfare invita a iscriversi alla newsletter per tutte le novità e gli aggiornamenti sul gioco.