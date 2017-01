Famicom Pocket: Nintendo Classic Mini nel corpo di un Game Boy

I modder di Kei Studio hanno dato vita a un nuovo progetto, chiamato: si tratta di una versione portatile del(la versione giapponese del) realizzata utilizzando la scocca di un vecchio Game Boy.

Il team ha "esportato" la circuiteria del NES Mini nello chassis del Game Boy, ricolorato per l'occasione con le tonalità del Famicom, quindi rosso scuro, nero e oro. Sul sito ufficiale (completamente in giapponese), gli autori mostrano i passi da compiere per realizzare il Famicom Pocket, non si tratta però di un progetto semplicissimo, se non siete esperti di elettronica e saldature vi consigliamo di non procedere con i lavori.