Famitsu premia Danganronpa V3 e Kingdom Hearts HD 2.8

L'ultimo numero di Famitsu del 2016 è particolarmente ricco di recensioni, tra cui quelle di titoli molto attesi come, premiati rispettivamente con 37/40 e 34/40.

Di seguito, la lista completa delle recensioni di Famitsu 1465, con rispettivi voti:

Chronicles of Teddy Harmony of Exidus (PS4) – 7/7/7/9 [30/40]

Danganronpa V3 Killing Harmony (PS4) – 10/9/9/9 [37/40]

Danganronpa V3 Killing Harmony (PS Vita) – 10/9/9/9 [37/40]

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4) – 8/9/8/9 [34/40]

RollerCoaster Dreams (PS4) – 7/6/8/7 [28/40]

Steep (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]

Steep (XBO) – 8/8/8/8 [32/40]

Wild Guns Reloaded (PS4) – 7/7/7/8 [29/40]

Oltre a Danganronpa V3 Killing Harmony e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, anche Chronicles of Teddy Harmony of Exidus e Steep sono stati ben accolti dai redattori di Famitsu mentre Wild Guns Reloaded e RollerCoaster Dreams per PS4 non hanno impressionato particolarmente.