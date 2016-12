Famitsu premia Dead Rising 4 e Job Simulator

Questa settimana, la rivista giapponese Famitsu premia, il nuovo action/survival diuscito il 6 dicembre su Xbox One e Windows 10. Il titolo è stato ben accolto dai redattori, che lo hanno premiato con i voti 9/8/8/9, per un totale di 34/40.

L'ultimo numero di Famitsu contiene anche le recensioni di Dogos (6/7/7/6), Job Simulator (7/7/7/9), Legna Tactica (7/7/7/6), Paranautical Activity (6/7/6/6) e Super Stardust Ultra VR (8/7/7/7), titoli che non hanno purtroppo impressionato particolarmente la redazione, ottenendo punteggi discreti ma non eccezionali, ad eccezione di Job Simulator per PlayStation VR che si porta a casa un voto di 30/40.