Famitsu premia Lost Sphear e Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions

Le ultime recensioni del noto magazine giapponese Famitsu premiamo, nuovo JRPG di Tokyo RPG Factory, già autori di, e, nuova esclusiva per Nintendo 3DS.

Vi riportiamo di seguito i punteggi assegnati da Famitsu:

Lost Sphear (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]

Lost Sphear (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions (3DS) – 8/8/8/9 [33/40]

Yoshiwara Higanbana Kuon no Chigiri (PS Vita) – 10/8/8/8

Positivo anche il giudizio nei confronti di Yoshiwara Higanbana Kuon no Chigiri, nuova visual novel in arrivo in Giappone su PlayStation Vita.

Ricordiamo che Lost Sphear uscirà su PC, PS4 e Nintendo Switch in Giappone il 12 ottobre e in Europa il 23 gennaio 2018, mentre Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions è atteso su 3DS il 3 ottobre.