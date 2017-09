Famitsu presenta due nuovi personaggi di Code Vein: Eva Roux e Jack Rutherford

Sull'ultimo numero di Famitsu è presente un articolo interamente dedicato a Code Vein , soulslike a opera di, in cui ci vengono presentati Jack Rutherford ed Eva Roux, due dei compagni che lotteranno al fianco del protagonista nel corso dell'avventura.

Jack Rutherford (doppiato da Junichi Suwabe) è un Redivivo conosciuto col soprannome di Revenant Hunter, temuto sia dai suoi nemici che dai suoi alleati. Al momento non sappiamo quale sarò il suo legame col protagonista. Eva Roux (doppiata da Saori Hayami) è una Rediviva in debito con Jack per averle salvato la vita. Lei e il protagonista hanno punti di vista differenti ma nonostante ciò combatteranno insieme. Code Vein uscirà nei primi mesi del 2018 su PC, PS4 e Xbox One.