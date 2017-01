Famitsu svela la longevità di Resident Evil 7

Mancano solo due giorni all'uscita di, nuovo attesissimo capitolo della saga survival horror di. Di recente, il noto settimanale giapponese Famitsu ha steso la recensione del titolo, andando a descrivere la qualità della campagna e a rivelarne la sua longevità

A quanto pare, per terminare Resident Evil 7, i giocatori dovranno impiegarci mediamente 15 ore, il che risulta essere in linea con quanto anticipato in passato da Capcom stessa. La campagna del titolo risulta soddisfacente, stando alle parole di Famitsu, e le novità introdotte in questo nuovo capitolo, come ad esempio la visuale in prima persona, non fanno altro che immergere ulteriormente il fruitore all'interno della tetra ambientazione di gioco. Viene inoltre specificato come PlayStation VR possa sublimare l'esperienza, esaltando alcuni momenti dal particolare impatto emotivo.

Resident Evil 7: Biohazard uscirà il 24 gennaio su PC, PS4 e Xbox One. A questo indirizzo, potete visionare il nostro unboxing della Collector's Edition italiana.