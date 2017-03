La versionedipuò essere giocata sua partire da oggi, grazie al programma della retrocompatibilità supportato da. Come al solito, la conferma è arrivata direttamente da

Se siete già in possesso della copia fisica del gioco vi basterà inserire il disco nella console, se invece avete acquistato la versione digitale di Far Cry 3 non dovete fare altro che riscaricarla su Xbox One dalla Libreria. In caso contrario potete sfruttare questa occasione per recupare il gioco e godervi uno dei migliori capitoli di Far Cry.

Vi ricordiamo che di recente sono stati aggiunti anche Army of Two e i primi due capitoli di Darksiders.