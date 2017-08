Far Cry 5: 8 minuti di gameplay commentato dagli sviluppatori

Nella giornata odierna,ha pubblicato un nuovo video di gameplay dedicato a, nuova iterazione della celebre saga sparatutto in arrivo a febbraio 2018 su PC, PS4 e Xbox One.

Il filmato, accompagnato dalle parole degli sviluppatori, permette di dare un ulteriore sguardo alle meccaniche di gioco Far Cry 5, al suo shooting system, all'esplorazione, nonché ad alcuni elementi secondari come le sezioni di pesca.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in cima alla notizia, ricordiamo che Far Cry 5 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 27 febbraio 2018. Qui, trovate maggiori informazioni su armi, personalizzazione e longevità del titolo.