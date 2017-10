Far Cry 5: annunciata la Resistance Edition, include statua, steelbook e altro

I collezionisti avranno di che gioire:ha appena annunciato la corposaper, il nuovo episodio della serie di successo in arrivo l'anno prossimo.

Innanzitutto, i giocatori che acquisteranno quest'edizione avranno accesso a Far Cry 5 Gold Edition, comprendente il gioco, la steelbook, il season pass e altri contenuti extra. In aggiunta a ciò, all'interno della Resistance Edition sarà compresa una statua da 16,5 pollici ritraente uno dei protagonisti del gioco, Nick Rye, e il suo fidato cane, Boomer. Non finisce qui, perché saranno anche presenti una bandana, una spilletta, tre cartoline e un coprilattina per la birra, tutte con logo, colori e illustrazioni che richiamano Hope County, la contea del Montana in cui è ambientato il gioco.

La Resistance Edition sarà venduta in esclusiva da Gamestop per PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 199,99 dollari. Al momento, purtroppo, non abbiamo notizie riguardanti la disponibilità in Europa. Vi terremo aggiornati. Potete farvi un'idea dei contenuti grazie all'immagine allegata poco sotto in galleria.

Far Cry 5 è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 27 febbraio 2018. Avete già scaricato il tema dinamico gratuito messo a disposizione all'interno del PlayStation Store?